Okan Buruk, "Transfer dönemi ister istemez etkiliyor. Sadece almak değil. Torreira ile ilgili bile şeyler çıktı. Aslında Torreira'dan bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu!" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk açıkladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından Lucas Torreira'nın takımdan ayrılma iddialarına dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2026 - 23:37
Okan Buruk, "Transfer dönemi ister istemez etkiliyor. Sadece almak değil. Torreira ile ilgili bile şeyler çıktı. Aslında Torreira'dan bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu!" ifadelerini kullandı.