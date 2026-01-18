Wolverhampton-Newcastle maçı canlı takip et
İngiltere Premier Lig'de puan mücadelesi hız kesmeden sürerken, Wolverhampton ile Newcastle United kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme seçenekleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Şifreli veya şifresiz yayın durumu dahil olmak üzere Wolverhampton – Newcastle United maçına dair tüm yayın detayları haberimizde…
WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ GÜN?
Wolverhampton-Newcastle maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Wolverhampton-Newcastle maçı, saat 17:00'de başlayacak.
WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Wolverhampton ve Newcastle'ın, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Wolverhampton'da, Molineux Stadyumu'nda oynanacak.
WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Wolverhampton ile Newcastle arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. Wolverhampton Wanderers FC-Newcastle United FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.