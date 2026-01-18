Premier Lig’de kritik randevu: Wolverhampton – Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Wolverhampton ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için “Wolverhampton – Newcastle maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın şifreli olup olmadığına dair tüm detaylar merak ediliyor. İşte Wolverhampton – Newcastle United maçına ilişkin canlı yayın bilgileri…