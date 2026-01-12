Genoa-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’da 20. hafta, küme hattını yakından ilgilendiren Genoa-Cagliari karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. 16 puanla 17. sırada bulunan Genoa, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişi tersine çevirmeyi hedefliyor. 19 puanla rakibinin iki basamak üzerinde yer alan Cagliari ise bu zorlu deplasmandan galibiyet çıkarıp çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Futbolseverler, kritik mücadelenin oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Genoa-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?