UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Juventus'ta stoper oyuncusu Lloyd Kelly, 25. dakikada sarı kart görmüştü.

Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahale ile 47. dakikada hakem Pinheiro tarafından sarı kartla cezalandırılan Kelly'ye ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterildi. Ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, Kelly'nin müdahalesinin direkt kırmızı kartla ile cezalandırılmasına karar verdi ve İtalyan ekibi, Galatasaray karşısında 1-0 öndeyken 10 kişi kaldı.

İŞTE O POZİSYON