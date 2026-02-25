UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu play-off'unda Juventus engelini uzatmalar sonunda aşan Galatasaray üst tur biletini aldı. İşte Cimbom'un Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri... (GALATASARAY HABERİ)
Yayın Tarihi: 26.02.2026 - 01:45Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 - 01:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza imza atan Galatasaray, Son 16 Turu play-off'unda ilk maçta Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup etmişti.
Torino'da oynanan rövanş maçında İtalyan devine 3-2 mağlup olan sarı kırmızılılar üst tura adını yazdırdı.
Cimbom'un son 16 Turu'ndaki rakibi UEFA tarafından gerçekleştirilecek resmi kura çekiminin ardından belli olacak.
Devler Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, play-off rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura organizasyonu, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Juventus'u eleyerek Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri İngiliz ekipleri Liverpool ve Tottenham.
Sarı kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında karşılaştığı Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 mağlup etmişti.
CİMBOM ÇEYREK FİNALE YÜKSELİRSE...
Juventus'u saf dışı bırakarak Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray, Liverpool/Tottenham eşleşmesinden gelecek rakibini de elemesi durumunda çeyrek finalde Monaco/Paris Saint-Germain ile Barcelona/Chelsea eşleşmelerinin galibiyle karşılaşacak.