Galatasaray zorlansa da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, Galatasaray'ı maçın normal süresinde 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen sahneye çıktı. Osimhen, 105+1. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın asistinde topu ağlara bıraktı. Ardından 118. dakikada Barış Alper Yılmaz Juventus ağlarına bir gol daha bıraktı ve durum 3-2'ye geldi.

Bu sonuçla birikte Galatasaray, ilk maçta aldığı 5-2'lik galibiyet sebebiyle eşleşmeyi toplamda 7-5'lik skorla bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

OLASI EŞLEŞMELER

Temsilcimiz, Avrupa arenasındaki son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.