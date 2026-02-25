Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nin play-off turunda 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus deplasmanına konuk oldu.
Mücadelenin 35. dakikasında Torreira'nın ceza sahası içinde Khephren Thuram'a yaptığı müdahale sonrası maçın Portekizli hakemi João Pinheiro beyaz noktayı gösterdi.
İşte o müdahale...
Penaltı atışında topun başına geçen Manuel Locatelli'nin Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
Juventus, Manuel Locatelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/UyyiXW0es3— TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026