Juventus - Galatasay maçı dış basında! Juventus - Galatasay maçı dış basında! 04:02
G.Saray'a ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan 03:24
Barış: Bizim için kötü bir geceydi Barış: Bizim için kötü bir geceydi 02:55
Lang: Zor maçları geçmek gerekiyor Lang: Zor maçları geçmek gerekiyor 02:47
Buruk: Değerini bilmek lazım Buruk: Değerini bilmek lazım 02:27
Osimhen: 10 kişi bile çok zorladılar Osimhen: 10 kişi bile çok zorladılar 02:21
G.Saray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! G.Saray, Juventus'u eledi kasayı doldurdu! 01:45
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? 01:44
Juventus-G.Saray maçında kırmızı kart kararı! Juventus-G.Saray maçında kırmızı kart kararı! 00:12
Juve - G.Saray maçında penaltı kararı! Juve - G.Saray maçında penaltı kararı! 00:02
"Bu avantajı kullanmak istiyoruz!" "Bu avantajı kullanmak istiyoruz!" 22:29
Juventus-Galatasaray maçı detayları Juventus-Galatasaray maçı detayları 21:09
