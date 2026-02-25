Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dev kapışma! Küme düşme hattındaki Al Najma, sahasında lider Al Nassr'ı ağırlıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, son 5 maçta galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışında rakibi Al Ahli'nin hemen arkasında yer alıyor. Kalesini 5 maçtır gole kapatan yıldız takım, bu performansını sürdürerek liderlik umutlarını canlı tutmak istiyor. Öte yandan 18. sırada yer alan Al Najma, sadece 8 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor ve bu dev maçtan puan alarak mucize senaryosuna kapı aralamayı hedefliyor. Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al Nassr liderliğe yükselecek mi? İşte Al Najma-Al Nassr maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Al Najma-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Najma ile Al Nassr kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Al Najma'da kırmızı kart cezalısı olan kilit isimlerin yokluğu savunma kurgusunu zorlarken, teknik heyet tamamen savunma odaklı bir oyunla Al Nassr'ın yıldızlarını durdurmayı planlıyor. Konuk ekip Al Nassr cephesinde ise moraller yerinde; sakatlıktan dönen ve formunun zirvesinde olan Cristiano Ronaldo liderliğindeki hücum hattı, son maçlarda olduğu gibi yine erken gollerle maçı koparma hedefinde. İşte çölde bu gece oynanacak mücadeleye dair tüm detaylar...

Al Najma-Al Nassr SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftası kapsamındaki Al Najma-Al Nassr karşılaşması, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Al Najma-Al Nassr SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayha-Neom arasındaki mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Najma-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma-Al Nassr randevusu S Sport Plus ve TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Najma-Al Nassr MUHTEMEL 11'LER

Al Najma: Braga; Al-Hawsawi, Al-Haleel, Samir, Al-Subaie; Boutobba, Emad, Guga, Tijanic; Lazaro, Al-Dubais

Al Nassr: Bento; Yahya, Al-Amri, Simakan, Al-Ghanam; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Coman; Felix, Ronaldo