UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk, "İstanbul'a göre benzer bir 11'leri var. Maça başlangıcımız çok önemli olacak. Önemli bir avantajımız var, bu avantajı kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.