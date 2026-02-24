Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve futbolcu Lloyd Kelly, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Lloyd Kelly: Anladığımız şey, Osimhen'in olağanüstü bir oyuncu olduğu. İlk maçta da bunu gösterdi. Ona ilk maçtaki fırsatları vermemeye gayret edeceğiz. Bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Oynadığımız son 2-3 maçta bazı olumsuzluklar yaşadık. Oldukça zorlandık. Zor bir durumdayız ama takımın kenetlendiğini görebiliyoruz.

"KENAN OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Luciano Spalletti: Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Lider özellikleri taşıdığını görüyoruz. Karakterinden devam etmek gerekirse kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Maçta olmak istiyor. Kenan antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve "Hocam hazırım oynamak istiyorum" dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Roma ve Galatasaray maçlarının terazideki ağırlıkları aynı diyebilirim. Ciddi sınamalar bunlar. Her gece uyurken arkada kalan günü arkada bırakıp önüme bakarım. Tam da bu düşüş anlarında önüme bakıyorum. Taraftarımızın can-ı gönülden bize destek vereceğini düşünüyorum. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız.

"KOSTIC BU KULÜBE LAYIK BİR OYUNCU"

Kostic'e bugüne kadar çok fazla şans vermediğimi ben de biliyorum. Teknik direktör olarak bazı tercihler yapmak zorundasınız. Kostic bir profesyonel ve birey olarak değerli, bu kulübe layık bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun çift ayaklı oluşunun avantajını kullanabiliriz. İçinden geçtiğimiz zor dönemde Kostic'ten daha fazla beklentim olabilir, o da kıymetini ortaya koyma imkanı olacaktır.

"SADECE BİR GOL ATMAYI DÜŞÜNEREK ÇIKMALIYIZ"

Sahaya sadece 1 gol atmayı düşünerek çıkmalıyız. Çünkü 1 gol attıktan sonra senaryo değişebilir, enerji değişebilir. Kendi içinde dinamiği olan bir maç. İlk golü atmak için sahaya çıkacağız ve arkasını getirmeye çalışacağız.

"KENDİMİZE RESET ATTIK"

Galatasaray ile oynadığımız ilk maçı unutmaya çalıştık. Kendimize reset attık. Ne kadar zor bir maç olduğunun bilincindeyiz. Belki de bu maçtan sonra bir gelecek inşa edeceğiz. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız.

"KALİTELİ BİR FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Bütün biriktirdiğimiz deneyimleri ve hatalarımızdan öğrendiklerimizi sahaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz haftalarda nasıl oynadığımızın da bu maça etkisi olacak. Bizim oynamak istediğimiz futbol kaliteli bir futbol. Farklı şartlara adaptasyon becerisi yüksek bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Bireysel becerilerin de ön planda olduğu bir maç olacak. Bizim daha derinlemesine nasıl en iyi Juventus'u sahaya yansıtabiliriz, bunun için hazırlık yaptık. Kendi sahamızda olacak olmanın bize daha fazla enerji vereceğini de biliyoruz. Gerçek bir takım olmalıyız. Bir aile ortamı içinde olacağız.

"BU DURUMDA OLMAYI HAK ETTİK"

Yarın bir hayali yaşamayacağız. Hak ettiğimiz bir durumu yaşayacağız, bu durumda olmayı hak ettik.