Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira
Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira
Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira
Trabzonspor - Güney Alt - bin lira
Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira
Trabzonspor - Güney Üst - bin lira