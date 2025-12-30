Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Ali Muhittin Hacıbekir için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan anma mesajında, "1950-52 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapan ve uzun yıllar da yöneticilik görevinde bulunan merhum Ali Muhittin Hacıbekir'i aramızdan ayrılışının 51. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.