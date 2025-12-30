Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan anma mesajında, "1950-52 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapan ve uzun yıllar da yöneticilik görevinde bulunan merhum Ali Muhittin Hacıbekir'i aramızdan ayrılışının 51. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Ali Muhittin Hacıbekir için anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.12.2025 - 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 - 11:32