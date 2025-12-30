İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Arsenal, liderlik koltuğunu korumak için Aston Villa’yı konuk ediyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, evinde sekiz maçlık yenilmezlik serisi ile güçlü bir performans sergilerken, Aston Villa ise Unai Emery ile yakaladığı 11 maçlık galibiyet serisiyle dikkat çekiyor. Her iki takımın da hedefleri büyük; Arsenal, sezonu lider kapatmak isterken, Aston Villa da şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu göstermek istiyor. Maç öncesi tüm detaylar haberimizde...

Arsenal-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de yılın son akşamında Emirates Stadyumu, taktiksel bir başyapıta sahne olmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, orta sahada Martin Odegaard ve yeni transfer Martín Zubimendi'nin uyumuyla oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Konuk ekip Aston Villa ise, tarihinin en formda dönemlerinden birini geçirse de bu kritik maça en önemli iki ismi olan Matty Cash ve Boubacar Kamara'nın cezaları nedeniyle eksik çıkacak. Unai Emery'nin eski takımına karşı kuracağı kontra atak kurgusu ve Ollie Watkins'in Arsenal savunmasına karşı olan etkileyici gol istatistiği, bu dev randevunun kaderini belirleyecek ana unsurlar arasında yer alıyor. İşte Arsenal-Aston Villa maçı detayları...

Arsenal-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Aston Villa maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele Türkiye Saati ile 23.15'te başlayacak.

Arsenal-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Darren England'ın düdüğüyle start alacak Arsenal-Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins