Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, ligin dibindeki Wolverhampton'ı konuk ediyor. 6. sırada yer alan ev sahibi ekip, Ruben Amorim yönetiminde galibiyetle sezonu kapatmayı hedefliyor. Wolverhampton ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Manchester United-Wolverhampton maçı tüm detayları ve canlı yayın bilgileri haberimizde...

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Wolverhampton mücadelesi, ev sahibi için hem bir gövde gösterisi hem de 2025 yılının zorlu lig maratonunu moralli kapatma fırsatı niteliği taşıyor. Teknik direktör Ruben Amorim, Newcastle karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından takımın taktiksel esnekliğini artırmayı planlıyor. Öte yandan, lig tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Wolverhampton cephesinde ise moral seviyesi oldukça düşük. Afrika Uluslar Kupası'na (AFCON) giden oyuncuların yokluğuyla iyice sarsılan Wolves, katı bir savunma anlayışıyla Manchester deplasmanından puan kopararak ligde kalma umutlarını canlı tutmaya çalışacak. İşte Manchester United-Wolverhampton maç bilgileri...

Manchester United-Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Wolverhampton maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Old Trafford'daki mücadele Türkiye Saati ile 23.15'te başlayacak.

Manchester United-Wolverhampton MAÇI HANGİ KANALDA?

Thomas Bramall'ın düdüğüyle start alacak Manchester United-Wolverhampton maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.