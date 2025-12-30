West Ham United-Brighton CANLI YAYIN | Maç yayın bilgileri ve ilk 11'ler!

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında West Ham United, Brighton&Hove Albion ile karşı karşıya geliyor. West Ham, 13 puanla düşme hattında yer alırken, taraftarının desteği ile bu zorlu mücadelede galibiyet arıyor. Brighton ise son 5 maçında galibiyet alamadı ve bu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Peki West Ham United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?