Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta! Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile karşı karşıya geliyor. Lig sıralamasında 12. sırada yer alan Ankara temsilcisi, kendi evinde galibiyet ararken, 2. Lig'in 13. sırasındaki İstanbul ekibi ise sürpriz bir sonuçla dikkat çekmek istiyor. İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı bu kritik maçın detayları merak ediliyor. Peki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?