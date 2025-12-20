Tottenham-Liverpool maçı ayrıntıları: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Premier Lig’in 17. haftasında Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak kritik karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. 22 puanla 11. sırada yer alan Tottenham, evinde 26 puanlı 7. sıradaki Liverpool’u ağırlayarak orta sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Liverpool ise bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Maçın sonuçları, her iki takımın sezon hedeflerini büyük ölçüde etkileyecek. Peki Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?