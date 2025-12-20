Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Mauro Icardı'nin geleceği için kritik karar!

Galatasaray'dan Mauro Icardı'nin geleceği için kritik karar! Galatasaray'daki geleceği belirsiz hale gelen Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılı camiadan Arjantinli yıldızın sözleşmesi hakkında radikal karar geldi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray'da taraftarların Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili meraklı bekleyişi sürüyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile ilgili henüz herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

Öte yandan Icardi'ye son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Oviedo'nun talip olduğu ortaya çıktı. İtalya Serie A'dan da talipleri olduğu bilinen Arjantinli golcü ile ilgili Galatasaray yönetiminin izleyeceği yol belli oldu.