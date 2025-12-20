Haberler Galatasaray Haberleri Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi

Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Kocaelispor'dan Habib Keita ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte haberin detayları... Galatasaray Haberleri





fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africa Foot'tan derlediği habere göre Galatasaray, şu anda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Clermont Foot 63'ün genç orta saha oyuncusu Habib Keita'yı ara transfer dönemi için öncelikli hedefleri arasına aldı.

Haberde belirtilene göre sarı-kırmızılı yönetim, Körfez ekibinde gösterdiği performans ile dikkat çeken 23 yaşındaki Malili ile iletişime geçti. Taraflar arasında başlayan görüşmelerin ise hız kazandığı aktarıldı.