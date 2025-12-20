La Liga | Osasuna-Deportivo Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna, La Liga'nın 17. haftasında sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geliyor. 15 puanla düşme hattı sınırında bulunan Osasuna, taraftarının desteğiyle kritik bir galibiyet arayışında. Öte yandan, Deportivo Alaves ise 18 puanla orta sıralarda yer alıyor ve bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak istikrarını korumak istiyor. El Sadar Stadyumu'ndaki bu heyecan dolu karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.