Real Madrid-Sevilla maçı detayları: Saat kaçta? Hangi kanalda? | La Liga

Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında Sevilla ile zor bir karşılaşmaya çıkıyor. 39 puanla 2. sıradaki Real, liderlik için savaşırken, 20 puanla 9. sıradaki Sevilla, bu kritik maçta puan alarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. İki takım için de kritik öneme sahip Real Madrid-Sevilla maçının detayları merak ediliyor. İşte Santiago Bernabeu'daki maçın detayları...