Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'a konuk oldu. Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca'nın attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.12.2025 - 18:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 - 18:25
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca'nın 54. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Mücadelenin yardımcı hakemi, Anderson Talisca'nın golünden önceki pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ofsaytta olduğu kararı verdi.
İŞTE O POZİSYON:
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR