Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaşıyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI:

İkas Eyüpspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımdaki sakatlıklar ile ilgili konuştu. Tedesco, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie Brown ve Edson Alvarez. Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta." dedi. Ağrıları bulunan Edson Alvarez, maçta riske edilmemiş ve kadroya alınmamıştı.