UEFA, Union Saint-Gilloise maçında sportmenlik dışı davranış nedeniyle Galatasaray A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız'a 1 maç men cezası verdi. Ayrıca UEFA'dan sarı-kırmızılılara para cezası geldi. Ayrıca sarı-kırmızılılara Şampiyonlar Ligi'nde 33 bin 250 Euro'luk para cezası da kesildi.