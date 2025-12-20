Fenerbahçe, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran ile ilgili açıklama yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA: