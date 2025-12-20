Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak ligin ilk devresini 3 puanla kapattı ve namağlup olarak bitirdi . İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 25 dakikada oyunu rakip yarı alana yıktı. Bu süreçte pozisyon üretmekte ve son paslarda etkili olamayan sarı-lacivertliler, 27. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 34. dakikada çok iyi hazırlanan bir pozisyon sonucunda Asensio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, 75. dakikada Jhon Duran'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Golün ardından oyunun hızını düşüren sarı-lacivertli ekip, rakibine pozisyon vermedi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle ligin ilk yarısını 39 puanla namağlup tamamladı.

TALISCA ATMAYA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, Brann deplasmanında 3, Konyaspor karşısında ise 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.

ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, ikas Eyüpspor karşısında 27. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.

Talisca, üst üste 3 maçta 6. golüne ulaşırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Brezilyalı hücumcu, toplamda ise bu sezon 14 gole ulaştı.

ASENSIO YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor maçıyla formasına kavuşmuş ve golünü atmayı başarmıştı.

ikas Eyüpspor maçı öncesinde ligde 7. golü bulunan yıldız oyuncu, gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturmayı başarmıştı.

Asensio, ikas Eyüpspor karşısında 34. dakikada takımının 2. golüne imzasını koyarken, toplamda da 8. golüne ulaştı.

İspanyol oyuncu ayrıca Jhon Duran'ın golünde asisti yapan isim de oldu ve 5. asistine imza attı.