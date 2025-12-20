Kocaelispor, futbolcu Uğurcan Bekçi'nin vefatını duyurdu
Kocaelispor, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Uğurcan Bekçi'nin vefat ettiğini duyurdu. Kulüpten futbolcu için başsağlığı mesajı geldi.
Kocaelispor, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Uğurcan Bekçi'nin vefat ettiğini duyurdu. Kulüpten futbolcu için başsağlığı mesajı geldi.
İŞTE KOCAELİSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Bir dönem kulübümüzün formasını terletmiş, şehrimizde ve ülkemizde bir çok takımda forma giymiş olan Uğurcan Bekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.— Kocaelispor (@Kocaelispor) December 20, 2025
Uğurcan Bekçi'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/nl03ndWi54