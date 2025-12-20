logo

Kocaelispor, futbolcu Uğurcan Bekçi'nin vefatını duyurdu

Kocaelispor, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Uğurcan Bekçi'nin vefat ettiğini duyurdu. Kulüpten futbolcu için başsağlığı mesajı geldi.

İŞTE KOCAELİSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA: