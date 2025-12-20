İtalya Serie A’nın 16. haftasında Juventus, Roma’yı ağırlıyor. 30 puanla 4. sırada bulunan Roma, savunma gücüyle dikkat çekerken, 26 puanda kalan Juventus, evinde kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. İki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, puan tablosunda tüm dengeleri değiştirebilecek nitelikte. İki takımın da hatasız oynamayı hedeflediği karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Juventus-Roma maçı canlı yayın bilgileri...

Serie A'nın dev kapışması, 16. haftada Juventus ev sahipliğinde düzenleniyor. Sezon başından bu yana yalnızca 3 kez mağlubiyeti tadan Luciano Spalletti'nin ekibi, puan cetvelindeki yerini ilk 3'e çıkarma yolunda, taraftarı önünde hatasız bir 3 puan hedefliyor. Roma ise 30 puanla rakibinin üstündeki yerinden gözünü zirveye dikti. Lider Inter ile aralarında yalnızca 3 puan fark bulunan konuk takım, mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Juventus-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus-Roma MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 16. haftasındaki Juventus-Roma maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Juventus-Roma MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino'daki Allianz Stadyum'da oynanacak Juventus-Roma maçı Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Juventus-Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Simone Sozza'nın yöneteceği Juventus-Roma maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Roma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda

Roma : Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Kone, Cristante, Rensch; Soule, Pellegrini; Ferguson