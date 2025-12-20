Lazio-Cremonese maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu!

Lazio, Serie A'nın 16. haftasında Cremonese ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir mücadeleye çıkan Lazio, taraftarının desteğiyle galibiyet arıyor. Puan cetvelinde 20 puanla 11. sıraya demirleyen Cremonese ise yükselişini sürdürmek için zorlu deplasmandan puan almak istiyor. Peki Lazio-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...