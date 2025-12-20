Manchester City-West Ham United maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Premier Lig’in 17. haftasında Manchester City, West Ham United’ı konuk ediyor. Pep Guardiola yönetimindeki City, şampiyonluk yarışında zirveyle arasındaki farkın açılmaması için bu mücadelede hata yapmak istemiyor. Ligde kalma mücadelesi veren West Ham karşısında iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Manchester ekibi, Everton-Arsenal maçının oynandığı haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Peki, Manchester City-West Ham United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Manchester City-West Ham United maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-West Ham United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bernardo, Reijnders, Cherki, Foden; Haaland

West Ham United: Areola; Mavropanos, Todibo, Kilman; Walker-Peters, Magassa, Potts, Scarles; Paqueta, Fernandes; Bowen