Al Fateh-Damac FC maçı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak. Ligde 27 puanla orta sıralarda yer alan Al Fateh, kendi evinde kazanarak üst sıralarda söz sahibi olmak istiyor. Öte yandan 15 puanla küme düşme tehlikesiyle boğuşan Damac FC, deplasmanda alacağı puanlarla nefes almayı planlıyor. 24. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak iki takım da farklı motivasyonlarla ter dökecek. Peki, Al Fateh-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Al Fateh-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. 24. hafta karşılaşmasında Al Fateh, evinde Damac FC'yi ağırlayacak. Üst sıralara tırmanmak isteyen ev sahibi Al Fateh, 27 puanla ligde önemli bir konumda bulunuyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için puan avcısı olan Damac FC ise 15 puanla 16. sırada mücadele ediyor. Kritik öneme sahip bu karşılaşma, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Peki, Al Fateh-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL FATEH-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında oynanacak Al Fateh-Damac FC maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL FATEH-DAMAC FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Damac FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.