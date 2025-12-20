Everton, Premier Lig'in 17. haftasında, Hill Dickinson'da ligin lideri Arsenal'ı konuk ediyor. Son maçında Chelsea karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti taraftarına unutturmak isteyen ev sahibi, zorlu rakibi karşısında sürpriz arayacak. Arsenal ise sezon başından bu yana sadece 2 mağlubiyet alarak zirveye oturdu. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Mikel Arteta'nın öğrencileri, Liverpool'dan 3 puanla dönmenin peşinde. Peki Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EVERTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig'in 17. haftası kapsamındaki Everton-Arsenal maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
EVERTON-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Arsenal maçı saat 23.00'te başlayacak.
EVERTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Samuel Barrott'un yöneteceği Everton-Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EVERTON-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Dibling, Alcaraz, Grealish; Barry
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard