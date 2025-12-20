Everton-Arsenal maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Premier Lig’in 17. haftasında Arsenal, zirvede kalma mücadelesi verirken Everton ile karşı karşıya geliyor. 36 puanla lider durumda olan Arsenal, şampiyonluk hedefi doğrultusunda zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Everton ise 24 puanla orta sıralarda yer alıyor ve evinde büyük bir sürpriz peşinde. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?