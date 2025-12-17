İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Manchester City, sahasında Brentford'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 32. dakikada Rayan Cherki ve 67. dakikada Savio'dan geldi.
Brentford'da milli futbolcu Yunus Emre Konak 88. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen taraf olurken Brentford turnuvaya çeyrek finalde veda etti.