2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain, Brezilya temsilcisi Flamengo'yu normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Flamengo karşı karşıya geldi.

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçta PSG, 38. dakikada Kvicha Kvaratshelia ile öne geçti, ilk yarı 1-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 62. dakikasında Jorginho, penaltıdan attığı golle Brezilya ekibi adına skoru eşitledi.

Normal sürenin kalan bölümünde eşitlik bozulmayınca uzatmalara geçildi. 120 dakika sonunda da gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışları sonucunda rakibine 2-1 üstünlük kuran PSG kupanın sahibi oldu.

"SEXTUPLE" YAPAN 4. TAKIM

Bu başarı sonrası PSG bir yılda 6 kupa kazanarak "sextuple" yapan 4. takım oldu. Bu başarıya imza atan diğer takımlar Barcelona, Bayern Münih ve Flamengo.