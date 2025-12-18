Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda ilk hafta programı, Gençlerbirliği ile Bodrum FK’yı karşı karşıya getirecek kritik bir mücadeleye sahne olacak. Teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe giden başkent temsilcisi, Volkan Demirel’le yollarını ayırmasının ardından takımın başına Metin Diyadin’i getirdi. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde dengeli bir oyun ortaya koyan Ege ekibi, zorlu Ankara deplasmanında puan ya da puanlarla dönerek grup aşamasına iyi bir adım atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 1. hafta heyecanı, Gençlerbirliği ile Bodrum FK arasında oynanacak önemli karşılaşmayla devam ediyor. Teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından göreve Metin Diyadin'i getirdi. Yeni bir sayfa açan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde çıkacakları bu mücadeleyi kazanarak kupaya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizen Ege temsilcisi ise zorlu Ankara deplasmanından en az bir puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 1. haftada oynanacak Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Bodrum fK maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

