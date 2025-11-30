İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında West Ham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

London Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool, deplasmanda West Ham'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Liverpool'un golleri 60. dakikada Alexander Isak ve 90+2. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

West Ham'da 83. dakikada sarı kart gören Lucas Paqueta, 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde aldığı iki yenilginin ardından ilk kez galip geldi. West Ham ise galibiyet hasreti iki maça çıkmış oldu.