Juventus'ta Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Juventus'ta Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü olarak görev yapan Giorgio Chiellini Torino'da düzenlenen Social Football Summit etkinliğinde konuştu.

Siyah-beyazlıların 10 numarası Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesi hakkında açıklamalar yapan Chiellini, "Kenan'ın sözleşmesi hakkında sakin bir şekilde çalışıyoruz. Güvenimiz tam; çünkü bunu yapmak için herkesin isteği var." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 18 maça çıkan Kenan, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncumuz ile Real Madrid başta olmak üzere birçok Avrupa devinin ilgilendiği iddia ediliyor.