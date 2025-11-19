Juventus'ta Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü olarak görev yapan Giorgio Chiellini Torino'da düzenlenen Social Football Summit etkinliğinde konuştu.
Siyah-beyazlıların 10 numarası Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesi hakkında açıklamalar yapan Chiellini, "Kenan'ın sözleşmesi hakkında sakin bir şekilde çalışıyoruz. Güvenimiz tam; çünkü bunu yapmak için herkesin isteği var." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla 18 maça çıkan Kenan, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncumuz ile Real Madrid başta olmak üzere birçok Avrupa devinin ilgilendiği iddia ediliyor.