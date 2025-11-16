Arnavutluk-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu’nun 8. haftasında futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Bu kez sahne Arnavutluk ile İngiltere arasındaki kritik karşılaşmaya kuruluyor. Namağlup şekilde yoluna devam eden Thomas Tuchel’in önderliğindeki İngiltere, serisini bozmadan grubun son haftasını tamamlamak istiyor. Ev sahibi Arnavutluk ise taraftar desteğini arkasına alarak iç sahada güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Peki, Arnavutluk-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?