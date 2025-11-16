CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Belçikalı wonderkid! F.Bahçe'ye Belçikalı wonderkid! 00:11
F.Bahçe'ye M. United'dan genç yıldız! F.Bahçe'ye M. United'dan genç yıldız! 23:56
Fırtına'nın Boga ısrarı! Fırtına'nın Boga ısrarı! 23:47
G.Saray'da Afrika Uluslar Kupası endişesi G.Saray'da Afrika Uluslar Kupası endişesi 23:42
Galatasaray'dan kanat operasyonu! Galatasaray'dan kanat operasyonu! 23:35
G.Saray'dan orta saha bombası! İşte o isim G.Saray'dan orta saha bombası! İşte o isim 23:26
Daha Eski
Beşiktaş PAOK'u mağlup etti! Beşiktaş PAOK'u mağlup etti! 20:53
Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü 20:37
Beşiktaş PAOK'u mağlup etti! Beşiktaş PAOK'u mağlup etti! 20:18
G.Saray'da transfer askıya alındı: O oyuncuda şok gelişme! G.Saray'da transfer askıya alındı: O oyuncuda şok gelişme! 18:58
Galatasaray'da ayrılık yakın: Yıldız isim Göztepe yolunda! Galatasaray'da ayrılık yakın: Yıldız isim Göztepe yolunda! 18:58
Adalı ve Yalçın'dan Rafa Silva itirafları Adalı ve Yalçın'dan Rafa Silva itirafları 18:58
Ukrayna-İzlanda maçı bilgileri!
Macaristan-İrlanda maçı saat kaçta?
Gram altın ne kadar? 16 Kasım anlık altın fiyatları
İşte Sayısal Loto sonuçları!