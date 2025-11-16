Ukrayna-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. haftasında son düdük öncesi heyecan zirveye çıkmış durumda. Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Ukrayna-İzlanda maçı, hem dengede olan grup tablosu hem de iki takımın hedefleri nedeniyle adeta bir final atmosferi taşıyor. Grupta eşit puana sahip iki ekipten İzlanda, üstün averajı sayesinde küçük de olsa bir avantajla sahaya çıkacak. Artı 7 averajıyla rakibinin önünde yer alan ekip, zorlu deplasmanda alacağı bir puanın bile play-off yolunda kapıları ardına kadar açabileceğini biliyor. Peki, Ukrayna-İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?