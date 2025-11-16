Lyon, Szymanski için bastırıyor: İşte Fenerbahçe’den gelen yanıt
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski'ye 3 Alman kulübü talip olmuştu. Fransız ekibi Olympique Lyon, yarışa dahil olarak sarı-lacivertlilere teklifini iletti. İşte Fenerbahçe'nin talep ettiği rakam ve detaylar...
Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla taraftarın tepkisini çeken Sebastian Szymanski'nin Almanya'dan talipleri olduğu söyleniyordu.
Polonyalı oyuncuya bir yeni talip daha çıktı. Fransız ekibi Olympique Lyon, oyuncuyla ciddi bir şekilde ilgileniyor.
Fransız basınından Jeunes Footeux'un haberine göre, Lyon'un, Polonyalı yıldız için nabız yokladığı ve ilk temasların olumlu geçmesine rağmen sürecin zorlu ilerlediği belirtiliyor.
Jeunes Footeux yaptığı haberde, Paulo Fonseca'nın bir numaralı transfer hedefi olarak Szymanski'yi işaret ettiğini öne sürdü.
Fenerbahçe yönetiminin, 26 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 14 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Lyon'un mevcut mali yapısı bu rakama yanaşmaya elverişli görünmüyor. Bu nedenle taraflar arasında yeni bir finansal model üzerinde görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Szymanski'nin bu sezon forma süresini zaman zaman kaybetmesi, transfer ihtimallerini artırsa da Fenerbahçe'nin satışta aceleci davranmayacağı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sezon içi form durumuna ve Avrupa hedeflerine göre karar vermek istediği öğrenildi. Lyon cephesi ise Fonseca'nın ısrarı nedeniyle görüşmelerin kapısını tamamen kapatmış değil.
Sebastian Szymanski Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 20 maça çıktı. Polonyalı ora saha bu maçlarda 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.