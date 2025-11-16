Azerbaycan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda son haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri, Azerbaycan ile Fransa arasında oynanacak karşılaşma olacak. Grubun güçlü temsilcisi Fransa, Dünya Kupası biletini garantilemiş durumda ve namağlup unvanını sürdürerek grubu zirvede tamamlamayı amaçlıyor. Öte yandan Azerbaycan, turnuvaya istediği başlangıcı yapamamış olsa da, son maçta galip gelerek taraftarına moral vermeyi hedefliyor. Peki, Azerbaycan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?