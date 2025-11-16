Gram altın ne kadar? çeyrek altın düştü mü? 16 Kasım anlık altın fiyatları

Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar, her gün olduğu gibi “Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?” sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçici bütçe komisyonunun onaylanması ve FED’in olası faiz indirimine yönelik beklentilerin yeniden güç kazanması, değerli metalde yukarı yönlü bir ivme yarattı. Özellikle ons altındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatlarının da dalgalı bir görünüm sergilemesine neden oldu. Peki, 16 Kasım Pazar gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları düştü mü? İşte, güncel altın fiyatları hakkında önce çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2025 06:41

Altında dalgalı seyir devam ediyor. ABD'de yaşanan hükümet krizi ve FED'in Aralık ayında faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik sinyalleri sebebiyle sert düşüş yaşayan sarı metal, 3 haftalık sert düşüşün ardından yükselişe geçmişti. Dünya genelinde yaşanan gelişmlerin arından küresel piyasalar yeniden canlanırken altın da yukarı yönlü ivmeyi başlattı. Yavaşça yukarı tırmanan eğride haftanın son günü ise düşüşle noktalandı. Peki, 16 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Gram altın arttı mı? Çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

Gram altın alış: 5.550,65 TL

Gram altın satış: 5.551,47 TL

Altın alış-satış fiyatları 16 Kasım

16 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI

16 Kasım Pazar günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

▶Gram Altın Alış: 5.550,65₺

▶Gram Altın Satış: 5.551,47₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.380,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.466,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.759,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.920,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.404,00₺

▶Tam Altın Satış: 37.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 38.411,00₺

▶Ata Altın Satış: 38.702,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.234,52₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.477,11₺

▶Gümüş Alış: 68,79₺

▶Gümüş Satış: 68,85₺

16 Kasım Pazar altın fiyatları

CANLI DÖVİZ KURU 16 KASIM

◼ABD Doları: 42.17 (Alış) - 42.31 (Satış)

◼EURO: 49.01 (Alış) - 49.23 (Satış)

◼STERLİN: 55.53 (Alış) - 55.81 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Kasım Pazar günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

