Okan Buruk sol bek için kararını verdi! Kasımpaşa'ya karşı...
Galatasaray'da sol bek mevkisinde yaşanan eksiklik, teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Eren Elmalı'nın 45 günlük hak mahrumiyeti cezası ve Ismael Jakobs'un Afrika Kupası'na gitmesinden dolayı formanın yeni sahibi belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılılar sırasıyla ilk olarak Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ardından dev derbide Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Cimbom ligin 15. haftasında ise evinde Samsunspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından ligin 16. haftasında ise Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Galatasaray'ın ligin 16. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadelede ise kadroda önemli eksiklikler bulunacak. Cimbom'da Ismail Jakobs'un Afrika Kupası'na gidecek olması ve Eren Elmalı'nın 45 günlük cezası nedeniyle bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda görev yapacak isim merak konusu haline geldi.
Fotomaç'ın haberine göre karşılaşmada Berkan Kutlu'nun sol beke geçmesi bekleniyor. Daha önce de sol bekte görev yapan başarılı oyuncu, hocası Okan Buruk'tan forma şansı bekliyor.