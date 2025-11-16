Devre arasında orta sahaya bir transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Manchester United'da aldığı sürelerden memnun olmayan genç yıldız Kobbie Mainoo için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, orta saha transferi için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı lacivertlilerin fırsat transferi olarak önüne gelen son isim İngiliz devi Manchester United'dan Kobbie Mainoo oldu.
Daha önceden de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta saha, bu sezon takım değiştirmeye hiç olmadığı kadar daha yakın.
Sezonun ilk yarısında teknik direktör Amorim tarafından nadiren kullanılan Mainoo'nun, daha fazla süre almak ve istikrar sağlamak için geçici olarak ayrılmayı kafasına koyduğu biliniyor. Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'yle birlikte İtalya'dan Lazio, Mainoo için devrede ve nabız yokluyor.
Genç maestro, bu sezon sadece 7 maçta görev aldı ve skor katkısı yapamadı. Mainoo, 10 kez de İngiltere Milli Takımı'nda boy gösterdi.