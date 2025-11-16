Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Manchester United'dan genç yıldız!

Fenerbahçe'ye Manchester United'dan genç yıldız! Devre arasında orta sahaya bir transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Manchester United'da aldığı sürelerden memnun olmayan genç yıldız Kobbie Mainoo için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









Fenerbahçe, orta saha transferi için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı lacivertlilerin fırsat transferi olarak önüne gelen son isim İngiliz devi Manchester United'dan Kobbie Mainoo oldu.

Daha önceden de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta saha, bu sezon takım değiştirmeye hiç olmadığı kadar daha yakın.