Macaristan-İrlanda maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda 6. hafta heyecanı doruk noktasına ulaşmış durumda. Haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olan Macaristan-İrlanda karşılaşması, hem doğrudan Dünya Kupası bileti hem de play-off dengeleri açısından belirleyici bir rol üstleniyor. Portekiz’in iki puan gerisinde final haftasına giren Macaristan, gruptan liderlik yoluyla çıkma şansını sürdürebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan 7 puanla üçüncü sırada yer alan İrlanda, play-off biletini elde etmek için bu zorlu deplasmanda puanlar almak zorunda. Peki, Macaristan-İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?