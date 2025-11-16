İtalya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda nefesler tutuldu; dikkatler İtalya ile Norveç arasındaki kritik randevuya çevrildi. Gennaro Gattuso’nun ekibi, Dünya Kupası’na direkt katılabilmek için sahada büyük bir farkla kazanmayı hedefliyor ve bu karşılaşmayı adeta bir sınav olarak görüyor. Norveç ise deplasmanda hata yapmak istemiyor. Namağlup ilerleyen Norveç, serisini bozmadan avantajlı bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler şimdiden “İtalya-Norveç maçı canlı izle” arayışına girdi. Peki, heyecan dolu karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?