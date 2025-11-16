Ara transferde hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin St. Etienne'de gösterdiği performansla fırtına gibi esen genç yıldız Lucas Stassin'i transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Belçikalı genç golcü Lucas Stassin'i transfer gündemine aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in genç golcü için maliyet araştırması yaptığı gelen bilgiler arasında.

20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtilirken, genç oyuncu Avrupa'nın birçok dev kulübünün de yakın takibinde bulunuyor...