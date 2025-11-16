Fenerbahçe'ye Belçikalı wonderkid! Dev kulüpler peşinde
Ara transferde hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin St. Etienne'de gösterdiği performansla fırtına gibi esen genç yıldız Lucas Stassin'i transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Belçikalı genç golcü Lucas Stassin'i transfer gündemine aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in genç golcü için maliyet araştırması yaptığı gelen bilgiler arasında.
20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtilirken, genç oyuncu Avrupa'nın birçok dev kulübünün de yakın takibinde bulunuyor...
Stassin, kariyerine Fransa 2. Lig ekibi Saint Etienne'de devam ediyor ve 30 Haziran 2028 tarihine kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Belçika U21 takımıyla da dikkat çeken golcü, 12 maçta 5 gol kaydetti.
Takvim'de yer alan habere göre; ocak ayı transfer döneminde potansiyel bir hamle olarak öne çıkan Stassin, Fenerbahçe yönetiminin transfer gündeminde öncelikli isimlerden biri olarak yer alıyor.
Genç golcünün potansiyeli ve üst düzey özellikleri, teknik heyetin uzun vadeli planları için büyük önem taşıyor.