2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu’nun 8. haftasında heyecan, Sırbistan ile Letonya arasındaki kritik karşılaşmaya odaklanıyor. Grubun ortasında konumlanan Sırbistan, topladığı 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve ev sahibi avantajını arkasına alarak grup mücadelesini galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan Letonya, 5 puanla dördüncü basamakta bulunuyor ve zorlu deplasmanda sahadan üç puanla dönerek hem moral bulmayı hem de sıralamada avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Sırbistan-Letonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

SIRBİSTAN-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Sırbistan-Letonya maçı 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Dubocica Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN-LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sırbistan: Rajkovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic

Letonya: Zviedris; Savalnieks, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Tonisevs; Ikaunieks, Zelenkovs, Vapne, Daskevics; Gutkovskis