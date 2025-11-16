Portekiz-Ermenistan maçı tıkla izle! ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda perde, haftanın en kritik mücadelelerinden biriyle açılıyor. Portekiz ile Ermenistan arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, grubun kaderini şekillendirebilecek önemde. Favori olarak gösterilen Portekiz, İrlanda müsabakasında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo’dan yoksun sahaya çıkacak olsa da maçtaki konsantrasyonunu en üst seviyede tutmak istiyor. Roberto Martinez yönetiminde istikrarlı bir çıkış yakalayan Portekiz, evinde hata payı olmadan üç puana uzanarak Dünya Kupası vizesini direkt almanın planlarını yapıyor. Peki, Portekiz-Ermenistan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?